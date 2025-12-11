Ульяновский облсуд дал профессору Надежде Ярушкиной возможность работать

В четверг Ульяновский областной суд рассмотрел апелляционную жалобы защиты бывшего ректора Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) о продлении домашнего ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото УлГТУ Фото: фото УлГТУ

Ранее Ленинский районный суд, согласившись с доводами следствия, продлил Надежде Ярушкиной срок домашнего ареста еще на два месяца. Адвокат профессора Денис Бондарь, напротив, просил суд сменить меру пресечения на меньшие ограничения, ссылаясь на то, что помешать расследованию она не может, в то же время, лишившись поста ректора УлГТУ, в условиях, когда арестованы ее счета, профессору необходимы средства к существованию. Надежда Ярушкина, по словам адвоката, недавно устроилась на работу в ульяновскую IT-компанию ZeBrains (ООО «Зебрейнс», основная доля у Александры Щербины) архитектором интеллектуальных систем в отделе искусственного интеллекта, но для работы ей необходим интернет, которого под домашним арестом она лишена.

Областной суд согласился с доводами защиты, признал решение Ленинского районного суда незаконным и освободил Надежду Ярушкину и других обвиняемых из-под домашнего ареста, изменив меру пресечения на запрет определенных действий (запрет на использование без необходимости средств связи и на отсутствие обвиняемого в своей квартире в ночное время).

Как ранее сообщал «Ъ», Надежду Ярушкину и еще троих руководителей подразделений УлГТУ СУ СКР обвиняет в злоупотреблении должностными полномочиями, с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Суд по ходатайству следствия избрал ректору меру пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, обвиняемые «безосновательно зачисляли в вуз иностранных студентов, не владеющих русским языком», в то время как «за каждого зачисленного студента из бюджета РФ на счет вуза переводились денежные средства». По данным СУ СКР, с 2022 года по 2025 год «было необоснованно зачислено 129 иностранных студентов», ущерб бюджету — 20 млн руб.

Обвиняемые свою вину не признают, по словам адвоката, никаких нарушений не было, работа вуза по обучению иностранных студентов шла в полном соответствии с законодательством.

Ульяновская общественность встала на защиту ректора УлГТУ, обращалась и к суду, и к следственным органам с просьбой изменить меру пресечения на более мягкую, соразмерную вменяемому преступлению. С обращениями об изменении меры пресечения Надежде Ярушкиной выступили жители региона (под петицией в адрес президента РФ подписались около 2 тыс. человек), представители IT-сообщества региона, Общественная палата региона, преподаватели и ученые УлГТУ и УлГПУ, руководители Ульяновского механического завода, НИИ авиастроения, Российская ассоциация искусственного интеллекта и др. Обращения также направлялись председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

В заявлениях общественности отмечалось, что Надежда Ярушкина — ученый, известный на мировом уровне по научным работам в сфере искусственного интеллекта, с ее участием созданы и открываются филиалы базовых кафедр УлГТУ в сфере IT на целом ряде крупнейших предприятий, работающих в сфере авиации и ОПК.

31 марта Ленинский районный суд отказал прокурору и следствию в удовлетворении их требований и изменил обвиняемым меру пресечения на домашний арест. Теперь, согласно решению облсуда, у профессора Надежды Ярушкиной появилась возможность полноценно работать в сфере информационных технологий.

Сергей Титов, Ульяновск