Три человека пострадали при перестрелке в Белгородской области

В Красногвардейском округе Белгородской области произошла перестрелка. Пострадали три человека. По данным регионального МВД, причиной ЧП стал конфликт.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о стрельбе на пересечении улиц Московская и 1 мая поступило в отделение полиции в 21:45 по местному времени 19 апреля. У участников конфликта изъяты охотничье ружье и два травматических пистолета.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением оружия). Все обстоятельства произошедшего выясняются.