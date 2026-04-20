Трамп рассказал о преимуществах готовящейся сделки с Ираном перед СВПД 2015 года
США и Иран разрабатывают более эффективное соглашение, чем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) 2015 года, позволивший республике начать создание ядерного оружия. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
Фото: Jessica Koscielniak / Reuters
По словам главы государства, СВПД привел к получению Ираном сотен миллиардов долларов. Если бы США не расторгли предыдущую сделку, убежден господин Трамп, Иран бы уже применил ядерное оружие против Израиля и всего Ближнего Востока, включая районы, где расположены американские военные базы.
«Если сделка состоится при "Трампе", она гарантирует мир, безопасность и защиту не только Израилю и Ближнему Востоку, но и Европе, Америке и всему миру. Это будет то, чем будет гордиться весь мир, вместо тех лет позора и унижения, которые мы были вынуждены терпеть из-за некомпетентного и трусливого руководства»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее сегодня господин Трамп говорил, что США и Иран достигнут сделки вечером 20 апреля. Идет ли речь об упомянутом соглашении — неизвестно. Американские СМИ также разделились во мнении о новом раунде переговоров в Исламабаде. CNN пишет, что встреча состоится уже завтра, а Reuters, напротив, сообщает, что члены делегации США еще не вылетели в Пакистан. В Иране проведение переговоров вообще отрицают.