Трамп рассказал о преимуществах готовящейся сделки с Ираном перед СВПД 2015 года

США и Иран разрабатывают более эффективное соглашение, чем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) 2015 года, позволивший республике начать создание ядерного оружия. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

По словам главы государства, СВПД привел к получению Ираном сотен миллиардов долларов. Если бы США не расторгли предыдущую сделку, убежден господин Трамп, Иран бы уже применил ядерное оружие против Израиля и всего Ближнего Востока, включая районы, где расположены американские военные базы.

«Если сделка состоится при "Трампе", она гарантирует мир, безопасность и защиту не только Израилю и Ближнему Востоку, но и Европе, Америке и всему миру. Это будет то, чем будет гордиться весь мир, вместо тех лет позора и унижения, которые мы были вынуждены терпеть из-за некомпетентного и трусливого руководства»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее сегодня господин Трамп говорил, что США и Иран достигнут сделки вечером 20 апреля. Идет ли речь об упомянутом соглашении — неизвестно. Американские СМИ также разделились во мнении о новом раунде переговоров в Исламабаде. CNN пишет, что встреча состоится уже завтра, а Reuters, напротив, сообщает, что члены делегации США еще не вылетели в Пакистан. В Иране проведение переговоров вообще отрицают.