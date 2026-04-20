Летевший из Петербурга в Стамбул самолет экстренно сел в Бухаресте из-за самочувствия пассажира

Причиной внеплановой посадки самолета Санкт-Петербург — Стамбул в Бухаресте могло стать плохое самочувствие одного из пассажиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах ЕС.

Турецкий сайт гражданской авиации HavasosyalMedya также сообщил, что самолет сел из-за плохого самочувствия пассажира. По данным сайта, самолет во время полета подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту и запросил посадку в аэропорту столицы Румынии.

Самолет Airbus A321 сел в международном аэропорту Бухареста имени Анри Коанды. По данным РЕН ТВ, воздушное судно подало сигнал бедствия спустя два часа после начала полета. По информации Telegram-канала SHOT, на борту Airbus A321 авиакомпании Pegasus Airlines могло находиться до 200 человек.