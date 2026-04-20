Летевший из Петербурга в Стамбул Airbus A321 вынужденно сел в Румынии

Самолет Airbus A321, следовавший из Санкт-Петербурга в Стамбул, совершил вынужденную посадку в аэропорту Бухареста, Румыния. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные сервисов отслеживания.

Телеканал уточнил, что воздушное судно подало сигнал бедствия спустя два часа после начала полета. По информации Telegram-канала SHOT, на борту Airbus A321 авиакомпании Pegasus Airlines может находиться до 200 человек. Самолету около 5,5 лет.

Причины подачи сигнала бедствия не уточняются. Пострадал ли кто-то из пассажиров или членов экипажа — также неизвестно.