Годовая прибыль лизинговых компаний в России рухнула вдвое

Чистая прибыль лизинговых компаний по РСБУ сократилась по итогам 2025 года в два раза, до 34,1 млрд руб., следует из отчетности около 70 участников рынка. При этом 30 компаний показали снижение прибыли более чем на 40%, а десять получили чистый убыток (годом ранее таких было только три). По МСФО (11 групп) участники и вовсе зафиксировали убыток почти в 42 млрд руб.

Основная причина — жесткая денежно-кредитная политика. До июня 2025 года ключевая ставка ЦБ составляла 21% и лишь к концу года снизилась до 16%. Это привело к сокращению доступного финансирования для малого и среднего бизнеса, росту числа дефолтов и, как следствие, неспособности клиентов платить по договорам, отмечают в лизинговой компании «Европлан». Кроме того, сказались отложенные риски: в 2023–2024 годах компании активно выдавали технику с минимальными авансами (0–5%), а когда ставки выросли, клиентам стало проще вернуть имущество, чем продолжать платить, поясняет гендиректор лизинговой компании СДМ Михаил Винников. Дисконт при повторной продаже изъятой техники может достигать 30–40%, а срок реализации — от полугода.

В 2026 году участники рынка рассчитывают поправить результаты за счет комиссионных услуг — страхования, логистики, техобслуживания. Перспективным направлением эксперты называют также лизинг коммерческой недвижимости и производственного оборудования. Однако ключевым фактором останется денежно-кредитная политика ЦБ. Большинство опрошенных “Ъ” участников рынка не ожидают значительного роста прибыли по итогам 2026 года.

