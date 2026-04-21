Александр Петров рассказал о тоске зрителей по взрослому кино на большом экране

В период популярности отечественных киносказок актер Александр Петров посетовал на то, что «фильмы 18+», то есть серьезное кино для взрослой аудитории, слишком часто создается для сетевого стриминга, а не для кинопроката. «На (онлайн-.—"Ъ") платформах, мы понимаем, есть серьезные темы, раскрываются интересные, сложные сюжеты, а в кино этого становится сильно меньше», указал артист в интервью «Ъ» в преддверии выхода в прокат фильма «Коммерсант», в котором он сыграл главную роль.

«И можно снимать его больше — кино 18+, я имею в виду. На сложные темы, глубокое, зрительское и так далее. Не только фестивальное и артхаусное, маленькое, совсем на узкую тему и на узкую аудиторию, а вот чуть побольше — и 18+»,— считает актер. И зрители, и кинотеатры, по его мнению, «истосковались» по такому кино на большом киноэкране: «Когда ты сидишь с залом, когда ты смотришь кино на большом экране, в этом есть магия, волшебство, это непрерывная вещь».

Александр Петров также выразил надежду на то, что возможный прокатный успех «Коммерсанта» и подобных кинопроектов приведет продюсеров к мысли, что «такое кино надо снимать» и что «взрослые тоже пойдут в кино».

