Продажи подержанных машин в марте выросли на 6%

В марте 2026 года россияне купили 475 тыс. подержанных легковых автомобилей — на 6% больше, чем годом ранее, и на 15,3% выше февральского показателя, сообщили в «Автостате». Это лучший месячный результат на вторичном рынке с начала года.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин связывает рост с сезонностью: «После зимы рынок традиционно активизируется, плюс срабатывает отложенный спрос». Замгендиректора ГК «Авилон» Роман Титов указывает на ажиотаж вокруг ожидавшегося с 1 апреля изменения правил начисления утильсбора при ввозе машин из ЕАЭС (новшество в итоге отложили). На этом фоне, по его словам, цены на вторичке прибавили 5–7% в зависимости от модели.

Руководитель направления авто с пробегом «Рольф» Вадим Черноусов добавляет, что подогревали рынок и скачки курса рубля, подталкивающие спрос на дорогие товары. Гендиректор маркетплейса Fresh Юрий Чистов видит еще одну причину оживления — рост продаж новых машин. "Перед тем как купить одно, люди продают другое. Новые поступления машин с пробегом формируют спрос«,— пояснил он. Также позитивно сказалось снижение ставок по кредитам. По итогам квартала вторичный рынок вырос на 4,6%, до 1,3 млн автомобилей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Граждане перешли на пробег».