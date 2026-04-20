«Аль-Маядин»: четыре человека ранены при ударе БПЛА Израиля по югу Ливана

При ударе израильского БПЛА по городу Какайят аль-Джиср на юге Ливана пострадали четыре человека. Об этом сообщил корреспондент ливанского телеканала «Аль-Маядин».

По данным телеканала, израильские силы «продолжают прочесывать» город Шамаа в районе Тира. Кроме того, они дважды ударили по городу с воздуха и провели бомбардировку города Аль-Тайри в районе Бинт-Джебейля. Город Кунин израильская сторона обстреляла из артиллерии, в городе Ханин — применила взрывчатку.

В ночь на 17 апреля вступило в силу 10-дневное перемирие между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля вела наземную операцию на юге Ливана против «Хезболлы» с 3 марта. Тель-Авив обвинил группировку в поддержке Тегерана. Президент США Дональд Трамп запретил Израилю атаковать Ливан и заявил, что с «Хезболлой» будут разбираться Соединенные Штаты.