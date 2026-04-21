Грузоотправители раскритиковали проект ограничений для иностранных контейнерных перевозок

Проект президентского указа о мерах по регулированию работы иностранных контейнерных судоходных компаний в России не получил единодушной поддержки у бизнеса и профильных ведомств. На совещании рабочей группы при Минтрансе 9 апреля, следует из протокола, с которым ознакомился «Ъ», стороны пришли к выводу о необходимости диалога судовладельцев, грузовладельцев и стивидоров «с выработкой конкретных цифровых показателей, способных снять возражения».

Документ могут одобрить, если учтут мнение грузоотправителей. В «Русской стали» считают, что отечественные линии не смогут освоить грузопоток из-за нехватки судов. По словам источника «Ъ» в металлургии, при годовом морском экспорте трансформаторной стали около 130 тыс. т (перевозится в контейнерах) российский флот может закрыть менее пятой части этого объема.

Российская палата судоходства уверена, что «отечественные судовладельцы смогли закрыть объемы перевозок в 2022 году и смогут справиться и сейчас». Ассоциация морских торговых портов (АСОП) предупреждает, что принятие указа приведет к уходу нескольких иностранных линий, в том числе тех, кто, несмотря на санкции, продолжал работать в российских портах. «Мы ожидаем резкого и значительного снижения грузооборота наших контейнерных терминалов, потери ряда направлений экспорта и импорта»,— заявляют в АСОП. В ассоциации также допустили рост стоимости фрахта и монополизацию рынка оставшимися компаниями.

Источник «Ъ» в стивидорной компании указывает, что для не ушедших игроков нужны особые условия или исключения, иначе будет нанесен ущерб российским экспортерам.

Подробности — в материале «Ъ» «Грузы контейнервничают».