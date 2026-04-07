Долги применили долевой прием

Очередные задержки исполнения «Евротрансом» обязательств по долговым бумагам привели к падению котировок акций компании на 11%, отбросив их к минимуму с декабря 2024 года. Эксперты связывают проблемы компании с высокой долговой нагрузкой, низким свободным денежным потоком, а также судебными исками, общий объем которых превышает 11,5 млрд руб. Эти обстоятельства, несмотря на привлекательные активы компании и регулярную выплату дивидендов, заставляют инвесторов консервативно относиться к ее ценным бумагам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Утром 7 апреля Национальный расчетный депозитарий (НРД) объявил, что обязательства «Евротранса» по биржевым облигациям серии 001Р-07 «не исполнены эмитентом в срок, исполнены ненадлежащим образом». Выплаты по купону должны были пройти накануне, наряду с выплатами по двум другим выпускам облигаций (по которым эмитент заплатил более 42 млн руб.).

Реакция инвесторов на технический дефолт компании была ожидаемой: акции «Евротранса» в начале биржевых торгов рухнули на 11%, до 103,25 руб., обновив минимум с декабря 2024 года. Впрочем, эмитент оперативно нашел средства и в середине объявил о выплате 86 млн руб. Однако восстановить упавшие котировки не удалось, и по итогам основной сессии они остановились на отметке 107,35 руб., на 5% ниже закрытия предыдущего дня. Объем торгов превысил 2 млрд руб., хотя редко превышает 500 млн руб.

«Евротранс» владеет более 50 автозаправочными комплексами в Московском регионе. При этом компания является популярным эмитентом у розничных инвесторов. В конце 2023 года она провела IPO (см. “Ъ” от 8 декабря 2023 года), причем число сделок на бирже достигло 15 тыс. Размещение облигационных выпусков (по данным Rusbonds, общий объем составляет 30 млрд руб.) также привлекало тысячи розничных инвесторов. По данным МСФО за 2024 год, выручка «Евротранса» составила 186 млрд руб., чистая прибыль — около 5,5 млрд руб., притом что чистый долг компании достиг 23,5 млрд руб., а соотношение «чистый долг / EBITDA» — 2,3.

Это не первый технический дефолт компании. 19 марта компания сообщила о «техническом сбое» при выкупе «народных» облигаций объемом 3 млрд руб. Это стало основанием для «Эксперт РА» понизить рейтинг компании с ruA- до ruC. «Сейчас списывать ситуацию только на технические причины уже вряд ли правильно. Один сбой рынок еще может простить, но, когда такие истории повторяются, это уже выглядит как сигнал, что у компании есть более серьезные проблемы»,— указывает аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов.

По мнению экспертов, главной проблемой «Евротранса» является не только достаточно высокий уровень долговой нагрузки, но и невозможность снижать ее в условиях низкого свободного денежного потока. «В период высокой ключевой ставки эти факторы оказывают постоянное давление на компанию»,— указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвеста» Никита Бредихин.

Опасения инвесторов усиливаются и из-за поданных к эмитенту и его дочерней компании судебных исков на общую сумму более 11,5 млрд руб., отмечает начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес Капитал» Дмитрий Сергеев.

«Сумма исковых требований составляет почти половину от ожидаемой EBITDA за 2025 год, и, если все иски реализуются, компании будет очень сложно исполнять свои обязательства по облигациям»,— отмечает эксперт. По словам члена совета Ассоциации владельцев облигаций Ильи Винокурова, сейчас компания «находится в состоянии осажденной крепости», «категорически отрицая проблемы с ликвидностью». Очередной проверкой уровня ликвидности компании станет предстоящее погашение ЦФА в конце апреля, а также выплаты амортизации по биржевым облигациям в июне, указывает эксперт.

При этом, если компании удастся решить существующие проблемы, ее активы станут достаточно привлекательными для инвесторов, указывают эксперты. Как заявляет Дмитрий Сергеев, принадлежащие ей объекты расположены «в самом платежеспособном регионе России», сами АЗС хорошо оборудованы и модернизированы, в том числе скоростными зарядными станциями для электромобилей, что позволяет компании «ежедневно получать живой кэш». На данный момент инвесторов привлекают и регулярные дивиденды компании, отмечает Никита Бредихин, однако в более долгосрочной перспективе выплаты могут быть заметно снижены из-за высокой долговой нагрузки, считает эксперт.

В «Евротрансе» не ответили на запрос “Ъ”.

Андрей Ковалев