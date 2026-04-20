ВРП Ростовской области превысил 3 трлн рублей

Валовый региональный продукт Ростовской области (ВРП) в 2024 году увеличиолся на 1,1%, превысил 3 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, в структуре ВРП 20% составили хозяйствующие субъекты, занятые в оптовой и розничной торговле и ремонте транспортных средств и мотоциклов, 16,4% — в обрабатывающнм производстве, 9,2% — сельском, лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве. Кроме того, 7,3% объема ВРП сформировано сферой транспортировки и хранения, а 6,2% — строительством.

В 2024 году уровень производства ВРП на душу населения в регионе составил 746,5 тыс. руб.

Наталья Шинкарева