Число наказанных за скрытые номера водителей достигло десятилетнего минимума

В 2025 году число водителей, наказанных судами за управление автомобилями со скрытыми или подложными номерами, сократилось почти на 20% и достигло минимального уровня за последние десять лет. Всего к ответственности было привлечено 35,8 тыс. человек, из которых большинство лишились прав, а остальные получили штрафы, следует из данных Верховного суда, с которыми ознакомился «Ъ».

Снижение числа наказаний фиксируется из-за ужесточения законодательства в последние годы. Ответственность за манипуляции с регистрационными знаками постепенно усиливалась, включая отдельные санкции за использование специальных устройств для сокрытия номеров. В октябре 2024 года в КоАП был введен отдельный состав с наказанием за установку «рамок» и «шторок».

Схожую динамику отмечают и в «Автодоре»: по итогам 2025 года число проездов по платным трассам с нечитаемыми или скрытыми номерами сократилось на 45%. В компании связывают это с усилением контроля, в том числе за счет применения цифровых технологий и нейросетевого анализа.

