Автономера возвращаются на свои места

Количество водителей, наказанных за управление авто с подложными или со скрытыми номерами, сократилось в 2025 году почти на 20%, достигнув наименьшего за последние десять лет уровня. Такие данные “Ъ” предоставили в Верховном суде. Тенденцию подтверждает и «Автодор»: неплательщиков со скрытыми номерами на платных трассах за год стало на 45% меньше. Количество таких нарушителей можно уменьшить еще в два-три раза, считает эксперт, но полностью убрать их с дорог не получится.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В пресс-службе Верховного суда РФ по запросу “Ъ” предоставили данные о количестве граждан, подвергнутых наказанию судами по «водительским» составам 12-й главы КоАП. Среди прочего “Ъ” обратил внимание на то, что в 2025 году число нарушителей, которые управляли автомобилями со скрытыми, видоизмененными и подложными номерами, снизилось на 18,8%. Всего за год было наказано 35,8 тыс. человек — это наименьшее количество за прошедшие десять лет (см. график). 27,8 тыс. автомобилистов были лишены водительских прав, 7,9 тыс.— оштрафованы.

Статья 12.2 КоАП «Управление транспортным средством с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков» существует с 2002 года. Пункт 1 этой статьи — в ней прописан 500-рублевый штраф за нечитаемый и грязный номер — существовал все это время без изменений. Другие пункты, где описываются санкции за езду без государственных регистрационных знаков (ГРЗ), со скрытыми и подложными номерами, постоянно уточнялись.

После 2008 года, когда в РФ стали появляться первые камеры, нарушители стали применять разнообразные уловки, чтобы скрыть ГРЗ от объективов.

В результате в 2010 году в статье 12.2 прописали штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок до трех месяцев за закрытие и изменение номеров, а также использование специальных «рамок» или «шторок», с помощью которых пластины прячутся или переворачиваются с пульта из салона.

С 2020 года в РФ стали строиться платные дороги без шлагбаумов, где счет за проезд выставляется по номеру, это спровоцировало новую волну нарушений.

В октябре 2024 года применение «шторок» и «рамок» выделили в отдельный состав с лишением прав на срок до полутора лет и конфискацией устройств. Тогда же ввели усиленное наказание за повторное в течение года применение подложных ГРЗ.

Эффект от ужесточения санкций видят не только суды, но и «Автодор», проводящий совместные с ГИБДД рейды по задержанию «зайцев» на платных трассах. В госкомпании “Ъ” рассказали, что в 2025 году доля проездов со скрытыми или нечитаемыми номерами (среди всех проездов) сократилась на 45% год к году — это видно и по камерам. «В выявлении нарушителей также используются современные цифровые решения, включая технологии нейросетевого анализа»,— отметили в «Автодоре».

Скорее всего, большая часть наказанных судами водителей — это те, кто не хотел платить на платных дорогах, предполагает руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов. Эксперт отмечает, что давно не видел машины с «рамками» или «шторками». Предложений по продаже этих устройств на маркетплейсах стало меньше. А вот машины с заклеенными номерами, отмечает Петр Шкуматов, все еще встречаются на магистралях. «Полностью это явление искоренить вряд ли получится. Но довести число таких нарушителей до минимального уровня, сократив еще в два-три раза, думаю, можно»,— считает эксперт.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что водителей, отказывающихся платить за проезд с помощью скрытия номеров, становится на самом деле больше, а судебная статистика говорит лишь о том, что нарушителей стали реже задерживать из-за дефицита инспекторов ГИБДД на дорогах. Вряд ли ужесточение санкций в 2024 году вызвало такое серьезное — почти 20-процентное — сокращение числа нарушителей, сомневается основатель проекта «Подслушано у ДПС» капитан ГИБДД в отставке Валентин Ильинов. Он не исключает, что часть водителей, использующих «рамки» и «шторки», теперь наказываются по новому составу статьи 12.2, введенному в 2024 году (но по нему открытой статистики за 2025 год нет).

Источник “Ъ” в МВД опровергает эту версию. По его словам, усиление наказания повлияло на всех нарушителей, подпадающих под все составы статьи 12.2 КоАП.

В 2019 году Верховный суд в постановлении пленума разъяснял для нижестоящих судов, как правильно применять наказание при попытках скрыть от камер ГРЗ. Лишение прав может назначаться, в частности, даже если на машине не хватает одного номерного знака (переднего из заднего), а также если инспектор ГИБДД обнаружил на машине «рамку» или «шторку», которая по факту водителем в движении не включалась. Если водитель решил соскоблить краску с символа номера или, наоборот закрасить цифру, то это уже считается ездой с подложным номером.

Иван Буранов