В России ускорились темпы роста ликвидаций компаний общепита

В январе—марте 2026 года в России зарегистрировано 12,5 тыс. новых компаний общепита, что на 20,84% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, следует из данных «Контур.Фокуса» (есть у «Ъ»). Годом ранее динамика была скромнее — плюс 7,24%. Однако число ликвидаций в отрасли подскочило значительно сильнее: за квартал закрылось 11,2 тыс. юрлиц, рост составил 31,28% (год назад было 10%).

По информации 2ГИС, в марте в городах-миллионниках число ресторанов сократилось на 5% год к году (до 7,2 тыс. точек), кафе — на 6% (до 12,5 тыс.), а баров — сразу на 11% (до 5,9 тыс.). Вице-президент по обороту алкогольной продукции на предприятиях сферы гостеприимства Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин связывает это со снижением трафика.

Сервис «Чек Индекс» подтверждает тренд: с начала года по 23 марта рестораны и бары РФ недосчитались 3% посетителей, в Москве падение составило 12%, в Петербурге — 8%.

