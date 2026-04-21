Знакомые все юрлица

В начале 2026 года число регистраций нового бизнеса в общепите увеличилось более чем на 20%, до 12,5 тыс. организаций, хотя год назад этот показатель не превышал 7%. Аномальный по своей сути рост может объясняться планами отрасли дробить свой бизнес, столкнувшийся в этом году с резким ростом налоговой нагрузки. С 1 апреля и до конца года общепит уже получил от государства ряд послаблений.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В январе—марте число регистраций новых компаний в сфере общепита по всей России выросло на 20,84% год к году, до 12,5 тыс. организаций, говорится в исследовании «Контур.Фокуса», с которым ознакомился “Ъ”. Годом ранее рост был более сдержанный: тогда прирост составлял 7,24%. При этом число ликвидаций также ускорилось в этом году. В первом квартале было ликвидировано 11,2 тыс. компаний в отрасли, что на 31,28% больше год к году. Годом ранее показатель вырос на 10%, уточняют аналитики.

Темпы роста ликвидаций значительно превышают темпы роста регистраций, что говорит о значительном спаде в отрасли, констатирует вице-президент по обороту алкогольной продукции на предприятиях сферы гостеприимства Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин.

По данным геосервиса 2ГИС, в марте количество ресторанов в российских городах-миллионниках сократилось на 5% год к году, до 7,2 тыс. точек. Количество заведений быстрого питания уменьшилось на 2%, до 25 тыс., столовых — на 3%, до 4,7 тыс., кафе — на 6%, до 12,5 тыс., баров — на 11%, до 5,9 тыс.

Это происходит из-за снижения посещаемости, уточняет господин Небольсин. По подсчетам сервиса «Чек Индекс», с 1 января по 23 марта рестораны и бары по всей России потеряли 3% посетителей, в Москве — 12%, в Петербурге — 8%.

Если в Москве на месте закрытых ресторанов открываются точки фастфуда, то в регионах помещения остаются пустовать, добавляет Алексей Небольсин.

Потребители все чаще выбирают бюджетные заведения и точки быстрого питания, подтверждает старший аналитик «Риком-Траст» Валерия Попова. По подсчетам «Чек Индекса», с 1 января по 23 марта число чеков в точках фастфуда по всей России было выше на 7%, чем годом ранее, в Москве — на 2%, в Санкт-Петербурге — на 1%.

Дополнительным фактором роста регистраций точек общепита является подготовка к весенне-летнему сезону — периоду традиционного роста выручки, не исключает директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин. Например, в Москве более 5 тыс. заведений с летней верандой включено в городскую схему размещения, что на 20% больше год к году, говорили ранее в мэрии столицы.

Источник на рынке общепита предполагает, что бурный рост новых компаний может быть связан с планами налоговой оптимизации и дроблением бизнеса.

С 2026 года планка выручки для большинства участников отрасли, обязывающая платить НДС, снизилась с 60 млн до 20 млн руб. в год. В результате начало года оказалось для российского ресторанного рынка самым худшим за последние 25 лет. Повышение цен пошло по всей цепочке поставщиков продуктов питания и алкоголя — как следствие, за три неполных первых месяца текущего года трафик в ряде заведений общепита сократился на 40%.

Системы налогообложения в общепите сегодня устроены таким образом, что у предпринимателей нет никакого резона строить сетевой бизнес, считает основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров. Каждый отдельный ресторан работает по минимальной шкале налогообложения, поясняет он. Рост числа регистраций новых компаний в сфере общепита может быть связан с тем, что маленькие предприятия пытались разделиться, чтобы не попадать в число компаний, обязанных платить НДС, подтверждает основатель сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.

В результате государство пошло на встречу отрасли и с 1 апреля и до конца 2026 года компании на упрощенной и патентной системах налогообложения с выручкой не более 60 млн руб. в год освобождены от уплаты НДС.

Замедление темпов развития и волна закрытий заведений общепита связаны помимо изменений налогового режима с ростом операционных расходов и кадровыми ограничениями, добавляет директор по управлению взаимоотношениями с арендаторами ADG Group Евгения Кузьминых. Рестораны будут продолжать закрываться весь 2026 год, так как бизнес становится нерентабельным, уверен господин Миронов.

Дарья Андрианова