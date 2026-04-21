Глава новосибирского минсельхоза уволен после массового убоя скота

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отправил в отставку вице-премьера — министра сельского хозяйства Андрея Шинделова. Это решение глава региона объяснил сбоями в господдержке аграриев, срывами в реализации программы комплексного развития сельских территорий и проблемами с ветеринарной безопасностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В начале марта в области произошли вспышки бешенства и пастереллеза, следствием чего стало массовое изъятие домашнего скота у местных жителей и его забой. В пяти районах области был введен карантин, а затем и режим ЧС. Выступая перед депутатами заксобрания, губернатор называл проводимые ветеринарные мероприятия «строгими, но абсолютно необходимыми». На компенсации и социальные выплаты правительство региона выделило около 200 млн руб., пообещав компенсировать до 50% затрат на приобретение молодняка. В конце марта власти сообщали, что все очаги ликвидированы.

В Москве ситуацию с уничтожением скота оценивали критически. Например, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что принятые областным правительством меры были недостаточно своевременными и полными. Андрей Шинделов при этом стал одним из главных «антигероев» в новостной повестке: по интернету разошлось видео, на котором он убегал от сельской жительницы, которая требовала показать постановление об уничтожении скота. После этого профильный комитет областного заксобрания пришел к выводу, что господин Шинделов не справился с вызовами и не приложил должных усилий для ускорения выплат фермерам.

По словам Андрея Травникова, имя сменщика станет известно 23 апреля. В качестве возможных кандидатов эксперты называют главу Новосибирского района Андрея Михайлова. Новому министру, скорее всего, придется впервые пройти согласование в парламенте, ближайшая сессия которого тоже намечена на 23 апреля. Как ранее сообщал “Ъ”, соответствующие поправки к уставу области уже готовит профильный комитет. Сейчас депутаты дают согласие на назначение первых вице-губернаторов, министров строительства, финансов и налоговой политики, а также транспорта и дорожного хозяйства.

Михаил Кичанов, Новосибирск