В России не работает ни один зарубежный оператор вендинга
Вендинг — это локальный бизнес, заявил в интервью “Ъ” основатель ГК Uvenco Борис Белоцерковский. По его словам, очень мало компаний, которые бы работали именно как операторы вендинговых аппаратов сразу в нескольких странах. Единственным исключением господин Белоцерковский называет Selecta, работающую в большинстве стран Евросоюза. Впрочем, отмечает он, там это обусловлено скорее единой унификацией и валютой.
Владелец ГК Uvenco Борис Белоцерковский
По словам бизнесмена, ГК Uvenco пыталась выйти на рынок Великобритании, купив долю в английском вендинговом операторе SnackTime. «Но вышло неудачно,— говорит господин Белоцерковский.— Там тяжелее договариваться о местах для установки аппаратов, потому что ты для них чужой».
О том, как ГК Uvenco пришлось сосредоточиться на российском рынке — в интервью “Ъ” Бориса Белоцерковского.