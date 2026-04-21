В России не работает ни один зарубежный оператор вендинга

Вендинг — это локальный бизнес, заявил в интервью “Ъ” основатель ГК Uvenco Борис Белоцерковский. По его словам, очень мало компаний, которые бы работали именно как операторы вендинговых аппаратов сразу в нескольких странах. Единственным исключением господин Белоцерковский называет Selecta, работающую в большинстве стран Евросоюза. Впрочем, отмечает он, там это обусловлено скорее единой унификацией и валютой.

Владелец ГК Uvenco Борис Белоцерковский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владелец ГК Uvenco Борис Белоцерковский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам бизнесмена, ГК Uvenco пыталась выйти на рынок Великобритании, купив долю в английском вендинговом операторе SnackTime. «Но вышло неудачно,— говорит господин Белоцерковский.— Там тяжелее договариваться о местах для установки аппаратов, потому что ты для них чужой».

О том, как ГК Uvenco пришлось сосредоточиться на российском рынке — в интервью “Ъ” Бориса Белоцерковского.

Владимир Комаров