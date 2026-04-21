Углеродные единицы в поисках спроса

За четыре года российские предприятия зарегистрировали 107 климатических проектов с потенциалом выпуска 103 млн углеродных единиц (УЕ), сообщило Минэкономики. В ведомстве считают, что углеродные единицы (необходимы менее зеленым предприятиям для компенсации своего углеродного следа) должны приобретаться бизнесом внутри страны, чтобы деньги оставались в российской экономике. Пока речи о полноценном рынке УЕ не идет: спрос на единицы сильно отстает от предложения. Эксперты отмечают, что для развития углеродного рынка нужны дополнительные регуляторные решения. Кроме того, качество климатических проектов промышленников необходимо повышать с тем, чтобы углеродные единицы были ликвидны на международных площадках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О состоянии создаваемой в РФ национальной системы климатического регулирования замглавы Минэкономики Максим Колесников рассказал на заседании комитета РСПП по экологии и климату. Всего с 2022 года бизнес зарегистрировал в соответствующем реестре 107 природно-климатических проектов, снижающих вредные выбросы или компенсирующих их. Эти проекты потенциально позволяют выпустить в обращение 103 млн углеродных единиц. УЕ, по сути, это верифицированные результаты реализации проекта, учитывающие массу «сэкономленных» при производстве парниковых газов. Выпустившие их компании могут погашать ими свои выбросы (засчитывать в рамках выделенных им государством квот) или же продавать их менее зеленым предприятиям для компенсации углеродного следа. По данным реестра, на 20 апреля 2026 года в обращение выпущено 36,9 млн углеродных единиц.

Как отметил Максим Колесников, с помощью инструментов климатической повестки сейчас вырабатываются в том числе новые правила международной торговли. «Не учитывать это — риск для российской экономики»,— сказал замминистра. В качестве примера он привел требования по компенсации выбросов в авиации (CORSIA). «За последние полгода пришлось оперативно вносить изменения в национальное законодательство»,— сказал чиновник, подчеркнув, что это потребовалось в связи с необходимостью адаптации к международным требованиям.

Международный рынок углеродных единиц сейчас развивается весьма активно: согласно исследованию НИУ ВШЭ, его объем в 2024 году составлял $535 млн, а к 2030 году он может вырасти втрое.

Эксперты ВШЭ отмечают, что потенциал реализации климатических проектов в России составляет 100–200 млн углеродных единиц в год. Однако реализовать его мешают в том числе регуляторные барьеры, недостаток кадров в этой сфере и нехватка рыночной инфраструктуры, а также отсутствие цифровых платформ для мониторинга рынка. Спрос на углеродные единицы в России, отмечают в ВШЭ, сильно ограничен и, видимо, будет формироваться за счет поставок на международные рынки, в первую очередь — Китая и ЕС (см. “Ъ” от 17 декабря 2025 года).

Как отмечает гендиректор Carbom Lab Михаил Юлкин, сегодня коэффициент ликвидности (отношение востребованных углеродных единиц к количеству выпущенных в обращение) составляет менее 1%. «В этом контексте важна тема ликвидности: российские проекты не соответствуют международным стандартам»,— говорит эксперт. По его словам, инвесторам, в том числе международным, нужны качественные климатические проекты и, соответственно, углеродные единицы.

«Пока государство не создаст спрос на углеродные единицы, рынок не заработает»,— считает директор проекта «Земля касается каждого» Владимир Чупров. По его словам, в частности, «не хватает нормативных актов, в которых были бы прописаны необходимые практические шаги по развитию Cap and Trade (рыночный механизм регулирования выбросов)».

Спецпредставитель губернатора Сахалинской области по вопросам климата и устойчивого развития Милена Милич полагает, что внутренние ресурсы для развития углеродного рынка все же есть. Спрос, по ее словам, можно формировать через обязательную отчетность компаний и регионов, ее верификацию, правила обращения углеродных единиц и квот, через налоговые и иные стимулы. В Минэкономики добавляют, что рост спроса на углеродные единицы должен сформироваться в рамках Сахалинского эксперимента, а также в связи с участием России в системе CORSIA и «с началом действия международных торговых механизмов углеродного регулирования в дружественных странах».

Анна Королева