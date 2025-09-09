Экс-советник главы РЖД Тайчер не признал вину в мошенничестве

Бывший советник главы РЖД Алексей Тайчер, которого обвиняют в трех эпизодах особо крупного мошенничества, не признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший советник главы РЖД Алексей Тайчер

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бывший советник главы РЖД Алексей Тайчер

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как уточнил адвокат потерпевшей стороны Эдуард Исецкий в разговоре с ТАСС, Алексею Тайчеру предъявлено обвинение в мошенничестве на общую сумму 1,16 млрд руб. Господин Исецкий также сообщил, что Никулинский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела. Тайчера оставили под стражей до конца судебного следствия — 2 марта 2026 года.

Алексей Тайчер ранее был совладельцем лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс». Согласно материалам дела, один из эпизодов мошенничества связан с «Трансфин-М», которая заключила четыре договора займа с ООО «Рейл стрим» на 937,5 млн руб. Не менее 710 млн руб. было похищено.

По делу также проходит заместитель гендиректора ООО «Агро-грант» Сергей Франк. В августе его приговорили к четырем годам колонии. Франк заключил досудебное соглашение, признал вину и дал показания на Алексея Тайчера.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вагончик тронется, а иск останется».