МВД России предложило запретить выдачу беженцев другим странам

МВД России разработало законопроект, в котором расширяется список оснований для отказа в выдаче иностранцев по запросу другой страны. Ведомство предложило запретить выдавать другим государствам беженцев, а также иностранцев, получивших в России временное или политическое убежище.

Сейчас запрет действует только в отношении тех, кто получил в России убежище из-за риска преследования по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям. МВД предлагает распространить этот пункт на все виды убежища. Общественное обсуждение законопроекта началось 20 апреля и продлится до 5 мая.

Список оснований для отказа в выдаче другим странам иностранцев уже расширяли. В марте президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдавать тех, кто служил в вооруженных силах России или участвовал в специальной военной операции.