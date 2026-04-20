В Нацгвардии Кипра сообщили о вкладе США в модернизации военных баз на острове

США финансируют модернизацию военных баз, расположенных на Кипре, чтобы создать эвакуационный хаб для пострадавших из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил агентству Associated Press представитель Национальной гвардии Кипра Парис Самутис.

По словам господина Самутиса, расположенная в 230 км от ливанского побережья военно-морская база имени Эвангелоса Флоракиса будет оснащена вертолетной площадкой, с помощью которой можно будет принимать большие вертолеты для эвакуации людей из горячих точек. Также, по его словам, будет расширена еще одна военная база на юго-западе острова, где планируется построить новый перрон для самолетов.

Как сообщил Парис Самутис, точная сумма финансирования пока неизвестна, поскольку сейчас проводится оценка затрат. США выделили €500 тыс. на разработку плана модернизации, уточнил представитель Нацгвардии.

Военная операция Израиля и США против Ирана усилила стратегическое значение Кипра для Европы и Турции. Укреплять оборону острова пообещали Великобритания, Турция и Франция. Из-за своего расположения в случае затяжного военного конфликта Кипр может стать ключевым опорным пунктом для военных и гуманитарных операций в Восточном Средиземноморье.

