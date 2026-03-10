Кипр защищают со всех сторон

Военный конфликт Израиля и США с Ираном усилил стратегическое значение Кипра для Европы и Турции. Оборонять его вслед за Великобританией пообещала и Франция, чей президент Эмманюэль Макрон побывал на острове лично, посулив развернуть в регионе Средиземноморья фрегаты, десантные вертолетоносцы и авианосец «Шарль де Голль». Крепить оборону острова, правда лишь северной его части, решили и в Турции. Все потому, что в случае затяжной войны именно Кипр может стать ключевым опорным пунктом для военных и гуманитарных операций в Восточном Средиземноморье.

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters Французский фрегат в порту Лимассола

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Европа сделает все возможное, чтобы поддержать Кипр — страну, которая уже ощутила на себе последствия ирано-израильской войны. С таким посланием выступил вечером 9 марта президент Франции Эмманюэль Макрон, прилетевший на Кипр вместе с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом.

Одной из главных заявленных целей визита Эмманюэля Макрона на Кипр стало «укрепить безопасность вокруг острова и в Восточном Средиземноморье».

При этом глава Елисейского дворца не обошелся лишь словами: обеспечить безопасность в регионе он обещал за счет развертывания восьми фрегатов, двух десантных вертолетоносцев и авианосца «Шарль де Голль».

Практическую поддержку европейских партнеров с кипрской стороны оценили высоко. «Впервые мы видим на практике то, что годами было лишь теорией»,— заметил пресс-секретарь правительства Константинос Летимбиотис, добавив, что совместный визит Макрона и Мицотакиса на Кипр стал сильным политическим сигналом поддержки.

Кипр играет важную роль в региональной безопасности: там расположены две британские военные базы Декелия и Акротири. Последняя использовалась в антитеррористических операциях в Сирии и Ираке.

Расположение Кипра также определяет его роль как ключевого логистического и разведывательного хаба для стран Европы. В случае затяжного конфликта Кипр может использоваться и как логистический центр для военных и гуманитарных операций, и как пункт эвакуации граждан ЕС, и даже как перевалочный хаб для европейских сил.

Визит французского лидера на остров состоялся на фоне мобилизации европейских сил в регионе в свете обострения конфликта на Ближнем Востоке. Начало было положено Британией.

Вслед за атакой беспилотников на британскую военную базу Акротири на Кипре, вину за которую, по данным СМИ, правительство острова возлагает на ливанскую «Хезболлу», Лондон перебросил в республику истребители Wildcat, вооруженные ракетами класса «воздух—воздух» Martlet для уничтожения беспилотников. Премьер Британии Кир Стармер при этом заверил, что развертывание дополнительных сил осуществляется исключительно в оборонительных целях.

Вслед за Британией в поддержку Кипра выступили и другие страны Европы, ряд из которых уже продемонстрировали солидарность на деле. Греция, в частности, направила киприотам два истребителя F-16 и два фрегата, включая фрегат «Кимон».

Вместе с Грецией Италия и Франция договорились координировать развертывание военных сил и средств на Кипре и в Восточном Средиземноморье.

Кроме того, Париж заявил о готовности предпринять «оборонительные усилия» в коалиции с Великобританией и Германией.

Параллельно со странами Европы за оборону острова взялась и Турция, правда, с поправкой на то, что крепить силы Анкара решила на дружественной себе части Кипра. На днях Турция передислоцировала в Турецкую Республику Северного Кипра шесть истребителей F-16 и средства ПВО.

«Хотя Турция, Великобритания и отдельные европейские страны действуют независимо друг от друга, их активность объективно способствует одной и той же цели — предотвращению дестабилизации Восточного Средиземноморья на фоне кризисов на Ближнем Востоке,— сказал “Ъ” завотделением политологии и международных отношений Университета имени Кахраманмараша (Турция) Тогрул Исмаил.— В этой новой конфигурации Турция стремится закрепить за собой роль не просто участника, а одного из архитекторов региональной безопасности».

Анастасия Домбицкая