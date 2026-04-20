Воронежская ГК «Агроэко» планирует поставлять свинину на Филиппины

ГК «Агроэко» Владимира Маслова (штаб-квартира в Воронеже, активы в Воронежской и Тульской областях) прорабатывает вопрос об организации отгрузок на Филиппины свиных субпродуктов, а также ценных отрубов: грудинки, лопатки и окорока. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Возможность экспортных поставок на Филиппины в «Агроэко» решили рассмотреть после рабочего визита ассоциации мясопереработчиков страны на предприятие ГК в Павловском районе Воронежской области. В компании отмечают, что его мощности позволяют выпускать около 300 наименований упакованной продукции.

По данным Россельхознадзора, с начала 2026 года Россия экспортировала на Филиппины уже 6 тыс. т продукции, в том числе свинины, свиных субпродуктов и жира, а также жира домашней птицы.

В конце марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что в 2025 году ГК «Агроэко» экспортировала 31,5 тыс. т свинины, что почти на 2 тыс. т, или на 7% больше, чем в 2024-м.

ГК «Агроэко» работает в Воронежской и Тульской областях. Холдинг включает 51 свиноводческую площадку, четыре комбикормовых завода, селекционно-генетический центр, растениеводческий кластер, мясоперерабатывающее предприятие, автотранспортные предприятия, молочную ферму, а также сеть фирменных магазинов. Головное юрлицо — ООО «ГК “Агроэко”», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Воронеже в феврале 2015 года. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральный директор — Елена Кочура. 77% долей принадлежат Владимиру Маслову, чуть менее 23% сосредоточены у ООО «АПК Агроэко», 0,0001% — у ООО «Агроэко-Воронеж». Выручка головного юрлица в 2025 году составила 26 млн руб., чистая прибыль — 422 млн руб.

Егор Якимов