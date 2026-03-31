Воронежская ГК «Агроэко» нарастила экспорт свинины на 7% за год

По итогам 2025 года ГК «Агроэко» Владимира Маслова (штаб-квартира в Воронеже, активы в Воронежской и Тульской областях) экспортировала 31,5 тыс. т свинины, что почти на 2 тыс. т, или на 7% больше, чем в 2024-м. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе группы.

В частности, более чем в полтора раза выросли отгрузки продукции в индустриальной упаковке (с 10,3 тыс. т до 16,3 тыс. т) и в два раза — экспорт субпродуктов (с 1,3 тыс. т до 2,9 тыс. т). Около 2 тыс. т зарубежных поставок составили полутуши, при этом за год их объем снизился более чем на 640 т. В «Агроэко» подчеркнули, что это закономерное следствие увеличения доли глубокой переработки в структуре производства группы и планового сокращения реализации полутуш в целом. Еще 10,3 тыс. т экспорта пришлись на живых животных.

Кроме того, в 2025 году ГК начала поставлять продукцию во Вьетнам, увеличив географию поставок до девяти стран. Среди них также представлены Белоруссия, Армения, Грузия, Сербия, Конго, Демократическая Республика Конго, Либерия и Индия. Лидерами среди стран-экспортеров продукции «Агроэко» традиционно стали Белоруссия (почти 18 тыс. т) и Грузия (порядка 10 тыс. т). Во Вьетнам было поставлено 2,4 тыс. т.

«В 2025 году по ряду причин участники рынка были вынуждены скорректировать свои экспортные стратегии. В частности, из-за динамики курса доллара, которая не в полной мере соответствовала ожиданиям производителей. Тем не менее, "Агроэко" удалось не только расширить географию поставок, но и увеличить объемы отгрузок за рубеж. В 2026 году компания планирует нарастить экспортный потенциал за счет увеличения доли поставок упакованной продукции и субпродуктов и открыть для себя новые рынки сбыта в Азии»,— рассказал коммерческий директор группы Дмитрий Алексеев.

ГК «Агроэко» работает в Воронежской и Тульской областях. Холдинг включает 51 свиноводческую площадку, четыре комбикормовых завода, селекционно-генетический центр, растениеводческий кластер, мясоперерабатывающее предприятие, автотранспортные предприятия, молочную ферму, а также сеть фирменных магазинов. Головное юрлицо — ООО «ГК “Агроэко”», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Воронеже в феврале 2015 года. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральный директор — Елена Кочура. 77% долей принадлежат Владимиру Маслову, чуть менее 23% сосредоточены у ООО «АПК Агроэко», 0,0001% — у ООО «Агроэко-Воронеж». Выручка головного юрлица в 2025 году составила 26 млн руб., чистая прибыль — 422 руб.

Как на экспортных поставках «Агроэко» сказался конфликт на Ближнем Востоке — в публикации «Ъ-Черноземье» «Ирано говорить о проблемах».

Алина Морозова