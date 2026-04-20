Reuters: три судна прошли через Ормузский пролив 20 апреля
Через Ормузский пролив за последние 12 часов прошли всего три судна. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на спутниковый анализ компании SynMax и данные платформы Kpler.
Речь идет о танкере Nero с нефтепродуктами, судне Starway с химическими продуктами и танкере Axon I со сжиженным углеводородным газом — последний находится под санкциями США за торговлю с Ираном. При этом после кратковременного открытия Ормузского пролива 17 апреля морской коридор пересекли десятки судов, уточняет агентство. До кризиса в феврале 2026 года, напомнил Reuters, через пролив проходили около 130 судов в день.
С 13 апреля США ввели блокаду иранских портов в районе Ормузского пролива. При этом Иран какие-либо ограничения на морскую торговлю отрицает. В прошлую пятницу республика объявила об открытии судоходства по этому маршруту, но на следующий день восстановила военный контроль над ним. В Иране также пообещали обстреливать все приближающиеся к проливу суда.
