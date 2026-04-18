Иран пообещал обстреливать все приближающиеся к Ормузскому проливу суда

Иран перекрыл Ормузский пролив с вечера 18 апреля до снятия блокады морского пути силами США, заявила пресс-служба ВМС Корпуса стражей исламской революции. КСИР пообещать обстреливать все суда, приближающиеся к морскому пути.

«Мы предупреждаем, что ни одно судно любого типа не должно покидать якорную стоянку в Персидском заливе и Оманском заливе, а приближение к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с противником»,— указано в заявлении ВМС КСИР (цитата по Tasnim).

Ормузский пролив находится под контролем Ирана, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. «Невозможно, чтобы другие могли проходить через пролив, в то время как мы не можем. Если США не снимут блокаду, движение в Ормузском проливе определенно будет ограничено»,— сказал он (цитата по ISNA).

Президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива после переговоров американской и иранской делегаций в Исламабале, на которых стороны не пришли к соглашению. 17 апреля Иран объявил об открытии Ормузского пролива, но на следующий день заявил о восстановлении военного контроля над маршрутом. КСИР обстрелял два судна под индийским флагом, которые пытались пройти через Ормузский пролив, заявил МИД республики.