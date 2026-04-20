Минздрав: мальчики в России стали чаще страдать ожирением

Распространенность детского ожирения в России растет, особенно среди мальчиков. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина на пресс-конференции, посвященной запуску программы по изучению ожирения «Орбита». По ее словам, сейчас показатель распространенности ожирения у женщин и у мужчин сравнялся, хотя раньше это заболевание чаще встречалось у женщин.

Как ранее отмечал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, по данным на 2024 год, в России от ожирения страдали 480 тыс. школьников. Если такое заболевание развилось у пациента в раннем возрасте, то есть большая вероятность, что оно сохранится и к 40–50 годам, отметила Оксана Драпкина.

«У нас в центре проводилось исследование. В течение 37 лет мы наблюдали за мальчиками и девочками. Мы наблюдаем за их судьбой, за теми заболеваниями, которые за это время у них сформировались. И вот оказалось, что ожирение в детском возрасте — самый постоянный фактор, который затем встречается и в возрасте 40–50 лет, даже больше, особенно у мальчиков»,— рассказала госпожа Драпкина.

По оценкам Всемирной федерации по борьбе с ожирением (World Obesity Federation, WOF), во всем мире насчитывается около 180 млн детей, страдающих ожирением. К 2040 году их число вырастет до 227 млн, следует из прогноза WOF, представленного в марте 2026 года.

