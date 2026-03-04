World Obesity Federation: в мире наблюдается эпидемия детского ожирения

По оценкам Всемирной федерации по борьбе с ожирением (World Obesity Federation, WOF), сейчас во всем мире насчитывается около 180 млн детей, страдающих ожирением. К 2040 году их число вырастет до 227 млн, следует из прогноза WOF.

Публикация доклада WOF приурочена ко Всемирному дню борьбы с ожирением, который ежегодно отмечается 4 марта. Из-за ожирения у детей наблюдаются ранние признаки сердечных заболеваний, диабета и заболеваний печени, утверждают в WOF. Эксперты федерации отмечают, что высокий уровень детского ожирения наблюдается как в странах с высоким и средним уровнем жизни (Австралия, Греция, Аргентина), так и с низким (Папуа—Новая Гвинея, Албания, Алжир).

Если в 2000 году Россия входила в топ-10 стран по уровню ожирения стран в мире (7-е место), то уже в 2024 году перестала входить даже в топ-20. По данным WOF, в 2025 году в РФ насчитывалось 2,259 млн несовершеннолетних в возрасте от 5 до 9 лет с повышенным весом или ожирением и 2,849 млн — в возрасте от 10 до 19.

Эксперты WOF назвали главные причины детского ожирения. Среди них — ожирение или диабет среди женского населения детородного возраста, курение среди будущих матерей, недостаточное грудное вскармливание младенцев, некачественное питание в детских садах и школах, повышенное потребление продуктов со значительным содержанием сахара и сахарозаменителей, недостаток физической активности и повышенное потребление ультрапереработанной пищи.

В WOF призвали правительства стран заняться устранением основных причин детского ожирения, наладив эффективную диагностику, лечение и питание среди женщин детородного возраста и детей, профилактику борьбы с курением и алкоголизмом. Эксперты федерации рекомендуют привести в соответствие с нормами здорового питания меню школ и детских садов, пропагандировать и поощрять среди детей и подростков активный образ жизни и занятия физкультурой.

Евгений Хвостик