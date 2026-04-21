Лом пришелся в кассу

Структура владельца крупнейшего заготовителя лома «Транслом» продала сервис платежей за это сырье физлицам компании экс-главы Рокетбанка. Новый владелец рассчитывает на потенциал развития актива в том числе за счет продолжающегося обеления рынка сбора лома. Но из-за низкого спроса на металл и снижения производства стали пока эта отрасль находится под давлением.

Компания «Кронос» Алексея Золотарева, владеющая крупнейшим в России заготовителем лома «Транслом», продала сервис платежей за лом и вторичное сырье «Вториум», следует из данных ЕГРЮЛ. В марте собственником ООО «Вториум» стало ООО «Рокет Сити» Анастасии Усковой, бывшего гендиректора Рокетбанка. В 2011–2015 годах «Кронос» владел «Вториумом» на паритетных началах со «Сбербанк Инвестициями», последняя затем вышла из учредителей.

«Вториум» с 2020 года развивает платформенный сервис для компаний, которые принимают металлолом у физлиц — сборщиков. Как рассказывал портал «СберПро», со вступлением в силу в 2023 году запрета на наличные выплаты за сданный лом у компаний-заготовителей вырос спрос на решение для быстрого и безопасного перевода денег. «Вториум» позволяет приемщикам лома переводить деньги на карты физлиц в личном кабинете, возможна установка расширения для 1С и интеграция по API или SDK. Сервис берет процент от переводов в зависимости от объема расчетов, сказано на сайте «Вториума».

7,45 миллиона тонн составили поставки лома металлургическим заводам в 2025 году, по данным РА «Русмет».

В «Трансломе» от комментариев отказались. Собеседники “Ъ” в отрасли отметили, что для продавца это несущественная сделка. Другой источник “Ъ” считает, что продажа «Вториума» могла потребоваться, так как связь с крупным участником рынка мешала сервису развиваться.

Как рассказывал Forbes, в 2020 году, когда Qiwi решила закрыть Рокетбанк, Анастасия Ускова и еще несколько на тот момент сотрудников проекта запустили платформу «Рокет Ворк» для автоматизации работы с физлицами. По собственным данным, сегодня «Рокет Ворк» включает сервис по поиску исполнителей, оказывает услуги кредитования для расчетов с внештатными специалистами, проведения платежей из России за рубеж и обратно. Согласно ЕГРЮЛ, партнером Анастасии Усковой по «Рокет Ворк» с долей 65% выступает Дмитрий Афанасенко, который в том числе владеет долей в «РТ-Инвест транспортные системы» — операторе системы взимания платы с грузовиков «Платон».

Анастасия Ускова сообщила “Ъ”, что для платформы «Рокет» «Вториум» — точка входа в отрасль, у которой большой потенциал. По ее словам, рынок заготовки лома до сих пор работает в полутени из-за нехватки инструментов для легальной работы.

«Нет нормальных выплат, нет прозрачного документооборота, нет понятного диалога с банками. Мы умеем решать именно эти задачи»,— отмечает она. Условия сделки не раскрываются.

В 2025 году выручка «Вториума» сократилась на 30,3%, до 128,06 млн руб., чистый убыток составил 82,67 млн руб. Начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев говорит, что качественные b2b fintech-активы в России и в мире оцениваются от 6,5 до 8,5 годовой выручки, минимальный мультипликатор — 5x. Таким образом, «Вториум» может стоить от 640 млн руб. По словам Олега Абелева, для «Транслома» создание компании могло быть вспомогательным проектом для оптимизации расчетов внутри своей сети. Видимо, в какой-то момент стало ясно, что это два разных бизнеса, отмечает он. При этом, допускает аналитик, «Транслом» может остаться якорным клиентом платформы на несколько лет, обеспечивая покупателю стабильный денежный поток.

Объем сбора лома в 2025 году оценивался в 16–17 млн тонн — на 10–15% меньше, чем годом ранее, что связано с падением внутреннего спроса на металл и сокращением выпуска стали (см. “Ъ” от 19 января). Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов говорит, что в начале 2026 года индекс цен на стальной лом 3А в опте находится на пониженных уровнях — 20–22 тыс. руб. за тонну без НДС в зависимости от региона по крупным базам. Розничные закупочные цены у населения ниже — с дисконтом на маржу заготовителей и логистику, отмечает эксперт.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова