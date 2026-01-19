Лом лег на дно

Снижение спроса на металл и сталелитейного производства привело к сокращению поставок лома — сырья для выпуска электростали — в 2025 году до 7,5 млн в год, хотя в предыдущие три года показатель превышал 10 млн тонн. Дополнительное давление оказывает растущее число неплатежей со стороны потребителей. На 2026 год прогнозы аналитиков пессимистичные.

В 2025 году общий объем поставок лома черных металлов сократился до 7,45 млн тонн, что на 33% меньше, чем годом ранее, и на 48%, чем в 2023 году, говорится в материалах рейтингового агентства «Русмет». Предыдущие три года показатель превышал 10 млн тонн ежегодно.

Заметнее всего в годовом выражении — на 43%, до 2,07 млн тонн,— сократились отгрузки лома в центральной части России. На Урале поставки упали на 30% год к году, до 3,22 млн тонн, в Сибири и на Дальнем Востоке — на 28%, до 905 тыс. тонн, на юге — на 23%, до 1,24 млн тонн. Темпы снижения отгрузок ускорились во всех регионах, кроме юга, где в 2024 году поставки упали еще больше, чем в 2025 году,— на 36%. В Сибири и на Дальнем Востоке снижение отгрузок лома наблюдается три года подряд, уточняют в «Русмете».

Лом в основном используется для производства стали в электродуговых печах, на которую приходится около трети выплавки всей стали в России. Поставки сырья снижаются в условиях падения внутреннего спроса на металл и выпуска стали. По предварительным данным корпорации «Чермет», по итогам 2025 года в России было выпущено 67,4 млн тонн стали, что на 4,6% меньше, чем годом ранее. Как отмечал гендиректор «Северстали» Александр Шевелев, восстановление инвестиционной активности в России и рост потребления металлопродукции возможны при снижении ключевой ставки до 12%, что вряд ли случится в 2026 году.

Среди основных металлургических заводов Урала и центральной части России, по данным «Русмета», в 2025 году год к году сократили закупки ММК (на 42%, или на 542 тыс. тонн), «ОМК-Сталь» (на 81%, или на 111 тыс. тонн), «Северсталь» (на 60%, или на 123 тыс. тонн) и Надеждинский МЗ (на 59%, или на 87 тыс. тонн). Увеличил потребление в регионе только «УГМК-Тюмень». На юге отгрузка упала на все заводы, кроме «Новосталь-М», Абинского ЭМЗ и «МЗ Балаково». Сибирские и дальневосточные предприятия все сократили закупки, в том числе «Евраз ЗСМК» на 57%, или на 283 тыс. тонн. Металлургические компании комментарии не предоставили.

Восстановления рынка лома черных металлов в 2026 году не ожидается, говорят аналитики «Русмета»: на внутреннем рынке прогнозируется дальнейшее падение сбора черных металлов на 7% относительно 2025 года. Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников говорит, что итогов сбора металлолома в 2025 году пока нет, но в отрасли циркулируют тревожные прогнозы о возможном снижении до 16–17 млн тонн — на 10–15% меньше, чем годом ранее. В 2021 году, добавляет эксперт, в России было собрано 30,1 млн тонн металлолома. Кроме того, одной из ключевых проблем рынка стали растущие неплатежи, а также рост среднего периода оплаты за лом от потребителей более трех месяцев, отмечают в «Русмете».

Рынок лома черных металлов в 2025 году находился в состоянии спада, и 2026 год станет годом скорее стабилизации на «дне» с отдельными точечными возможностями, чем полноценным разворотом к росту, ожидает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. По его словам, восстановление поставок возможно только при росте производства стали, увеличении доли лома в шихте вместо другого сырья — горячебрикетированного железа, окатышей или чугуна — и смягчении регуляций.

Так, экспорт лома из России за пределы ЕАЭС ограничен квотой, в рамках которой поставки облагаются пошлиной в 5%, но не менее €15 за тонну. При экспорте сверх квоты действует пошлина не менее €290 за тонну. На 2026 год размер квоты увеличен до 2,2 млн тонн, на 400 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Максим Шапошников, впрочем, отмечает, что это повышение — «капля в море» и слишком незначительно, чтобы стимулировать существенные изменения.

Полина Трифонова