Обязательные экзамены отменили для 11 тысяч белгородских школьников

Ученики 212 школ Белгорода, Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского, Ракитянского и Шебекинского округов сохраняют возможность получить аттестат без обязательной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Речь идет о 8 365 учащихся девятых классов и 3 068 выпускниках. Оценки в их аттестатах будут рассчитывать как среднее арифметическое результатов по четвертям. Об этом сообщил заместитель губернатора — министр образования Белгородской области Андрей Милехин на оперативном совещании 20 апреля.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Милехин подчеркнул, что у одиннадцатиклассников все равно сохраняется право выбора — сдать ЕГЭ или поступить в вуз по результатам внутренних испытаний учебного заведения. До 15 мая учащиеся могут очно или дистанционно (портал «Виртуальная школа») подать заявление на:

прохождение промежуточной аттестации — если выпускник не будет сдавать ЕГЭ;

сдачу ЕГЭ в ином муниципалитете Белгородской области — по месту пребывания;

сдачу ЕГЭ в ином субъекте РФ — по месту пребывания.

Решение было принято в связи с оперативной обстановкой на приграничных территориях.

«Для проведения государственных экзаменов в условиях особого режима с соблюдением федеральных требований мы проводим подготовку, которая предусматривает три важных направления. Первое — это максимальное обеспечение безопасности. Второе — обеспечение объективности на экзаменах и соблюдение прав выпускников. И третье — обеспечение качества и ознакомление выпускников с процедурой проведения экзаменов»,— заявил Андрей Милехин.

В марте «Ъ-Черноземье» писал, что во время проведения ЕГЭ в Курской области выпускники смогут самостоятельно принимать решение о продолжении экзамена при объявлении сигнала ракетной опасности.

Денис Данилов