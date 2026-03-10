Выпускники Курской области смогут прервать сдачу ЕГЭ при ракетной опасности

Во время проведения ЕГЭ в Курской области выпускники смогут самостоятельно принимать решение о продолжении экзамена при объявлении сигнала ракетной опасности. Об этом сообщила министр образования и науки региона Наталья Леонова на заседании облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«По выбору ребенка: прерываться или нет [во время сдачи ЕГЭ]»,— пояснила чиновница.

Госпожа Леонова также уточнила, что у выпускников есть возможность заранее определиться с форматом итоговой аттестации: сдавать ЕГЭ или ограничиться вступительными экзаменами в вузах.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что для учеников приграничных школ Белгородской области отменили обязательные экзамены в 2026 году. Девятиклассники получат аттестаты по текущей успеваемости, одиннадцатиклассникам предоставят выбор — принимать участие в кампании ЕГЭ или нет.

Кабира Гасанова