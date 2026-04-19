Tasnim: Иран начнет переговоры с США только после снятия морской блокады

Иран не планирует отправлять переговорную делегацию для контактов с США, пока действует морская блокада республики. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По информации корреспондента Tasnim, Иран и США продолжали обмениваться сообщениями через Пакистан после первого раунда переговоров. Он состоялся 11 апреля, однако стороны не смогли прийти к соглашению «из-за чрезмерных требований и амбиций американской стороны», пишет агентство.

Tasnim сообщает, что в последнее время стороны снова обменивались сообщениями. Однако иранская команда подчеркнула, что, пока президент США Дональд Трамп продолжает блокировать порты Ирана, переговоры не состоятся.

Сегодня американский президент сообщал, что делегация США направится в Исламабад для переговоров с Ираном, которые пройдут 20 апреля. Американскую сторону представят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. По информации Axios, США готовы возобновить операцию против Ирана, «если в ближайшее время не произойдет прорыва» в переговорах.