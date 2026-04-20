«УГМК-Застройщик» приступил к строительству ЖК на бывшей площадке Уралмашзавода

На бывшей территории Уралмашзавода в Екатеринбурге «УГМК-Застройщик» начал строить первый жилой комплекс. Как рассказали в пресс-службе компании, там прошла заливка фундамента под 30-этажное здание, которое расположится на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей. Ввод ЖК в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Генеральный директор компании Евгений Мордовин отметил, что событие изменит ландшафт района. «Район преобразится, здесь появится сеть из 25 кварталов, будет построена внушительная социальная инфраструктура, сформирована улично-дорожная сеть. Жители обретут новое качество жизни. Огромный кузнечно-прессовый цех превратится в уникальный общественно-культурный кластер»,— прокомментировал господин Мордовин.

Комплекс интегрирует объекты районной инфраструктуры, включая супермаркеты, кафе, медицинский центр, картинг-центр и фитнес-клуб. «УГМК-Застройщик» на данной территории выступает мастером-девелопером участка площадью 94,28 га. Как сообщалось ранее, к развитию привлекут компании из разных городов России.

По проекту общая площадь проектируемого жилищного фонда составит 1,33 млн кв. м. После полной реализации здесь смогут жить 44 тыс. человек. В рамках проекта построят три школы, 11 детских садов, две поликлиники, колледж, школу искусств и три спортивные школы. Также в планах — строительство спортивного кластера с бассейном и делового центра площадью 160 тыс. кв. м, который обеспечит 30 тысяч рабочих мест.

Мария Игнатова