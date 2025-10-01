«УГМК-Застройщик» будет осваивать бывшую территорию УЗТМ с шестью девелоперами

Компания «УГМК-Застройщик» подписала соглашения с ПАО «Сбербанк» и шестью девелоперами из четырех регионов России для запуска комплексной застройки бывшей промышленной территории завода «Уралмаш» в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе компании. Подписи под трехсторонними соглашениями были поставлены в рамках Международной строительной выставки-форума 100+ TechnoBuild.

Партнерами проекта стали застройщики «Аксиома» и «Разум» (Астрахань), «Голос» (Челябинск), Touch (Москва), «Лето Девелопмент» и «Энергокомплекс» (Екатеринбург). Финансирование будет обеспечивать ПАО «Сбербанк». «УГМК-Застройщик», выступающий в качестве мастера-девелопера, займется общей концепцией застройки, разработкой и утверждением ППТ (проекта планировки территории), а также созданием коммерческих объектов, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

На бывшей промплощадке появятся три новых жилых микрорайона, рассчитанных на проживание до 44 тыс. человек. Проект включает строительство трех школ, 12 детских садов, колледжа, двух поликлиник, спортивных объектов, а также делового центра площадью 160 тыс. кв. м. Будет сохранен и реконструирован исторический кузнечно-прессовый цех — его планируют преобразовать в культурное пространство с прогулочной зоной.

«Наша цель — создать комфортную среду для жизни, работы и отдыха горожан, сохраняя при этом историческое наследие»,— отметил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Строительство первой очереди начнется в ближайшее время. Она включает возведение двух 30-этажных жилых башен на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей рядом со станцией метро «Уралмаш».

Полина Бабинцева