Спикер Мособлдумы Брынцалов намерен переизбраться на новый срок
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов примет участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в новый созыв регионального парламента, сообщил “Ъ” осведомленный источник.
Спикер намерен снова выдвинуться по Реутовскому одномандатному округу №19, по которому избирался на предыдущих выборах, сказал собеседник “Ъ”. В фокусе внимания политика, по его словам, останутся «поддержка семей с детьми» и социальная политика в целом.
Игорь Брынцалов впервые стал депутатом Мособлдумы в 1997 году. С 2002 по 2011 год представлял парламент Подмосковья в Совете федерации, а затем трижды избирался председателем областного заксобрания. Господин Брынцалов также возглавляет фракцию «Единой России» и одновременно руководит региональным отделением партии.