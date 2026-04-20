Прабабушка на рейве

Закончилось главное американское музыкальное событие под открытым небом — фестиваль Coachella. Джастин Бибер, Nine Inch Noize, Сабрина Карпентер, Мадонна и другие участники фестиваля не просто продемонстрировали свою концертную форму, но в очередной раз доказали, что популярная музыка может рассказывать человеческие истории, интересные всему миру. Оба фестивальных уикенда за событиями на поле для поло в 200 км от Лос-Анджелеса следил Игорь Гаврилов.

Мадонна (справа) и Сабрина Карпентер на фестивале Coachella 2026

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for Coachella Мадонна (справа) и Сабрина Карпентер на фестивале Coachella 2026

Апрельский фестиваль Coachella в Индио, штат Калифорния, традиционно задает тренды для всего летнего фестивального сезона. Благодаря бесплатной трансляции в YouTube, публика по всему миру может составить себе представление о том, чего ждать от любимых артистов на многочисленных площадках под открытым небом. Coachella 2026 проходил в течение двух уикендов — с 10 по 12 апреля и с 17 по 19 апреля. Состав участников был одинаковым обе недели, таковы правила фестиваля. Однако в этом году Coachella предложила настоящие сенсации в списке традиционных «секретных гостей», а сценография выступлений далеко не всегда повторялась.

Вне конкуренции по части обсуждений и упоминаний был Джастин Бибер. В этом году он решил поразить публику минималистичностью своих шоу. На церемонии вручения Grammy он пел один под гитару и семплеры, одетый только в боксерские трусы и носки (см. “Ъ” от 2 февраля). Но тогда у него хотя бы были инструменты. В первый уикенд Coachella Джастин Бибер просто сидел за лэптопом, включал собственные старые видео на YouTube и пел под них, как в караоке. Все это транслировалось на огромные экраны и выглядело как глобальный ностальгический аттракцион для 30-летних.

Комментаторы немедленно переименовали фестиваль в «Биберчеллу»

Упреки в том, что Бибер на Coachella был неинтересен и немузыкален, звучали смехотворно. Он постоянно совершенствуется как сонграйтер, и для целого поколения это огромная фигура. Что подтвердилось во второй уикенд, когда певец, выступавший в более традиционном формате, без YouTube-караоке, вытащил на сцену из танцпартера Билли Айлиш. Для нее он абсолютный кумир, и слезам счастья на ее глазах веришь даже сейчас, когда она обошла его по популярности.

По части гостей всех переплюнула Сабрина Карпентер. Не имея пока за плечами такого поколенческого капитала, как Джастин Бибер, молодая певица в первый уикенд устроила на сцене шоу с кинозведами. Например, перед ее выходом на сцене появился мужчина в комбинезоне технических служб, с огромным электрическим кабелем. Когда камеры взяли его крупно, выяснилось, что это комик Уилл Феррелл. В этот же вечер на сцене Сабрины Карпентер появились Сюзан Сарандон, Сэмюэл Л. Джексон и Сэм Эллиотт.

Однако главной новостью СМИ стало выступление Сабрины Карпентер во второй уикенд.

На сцену вместе с ней поднялась Мадонна. В дуэте они исполнили хиты Мадонны «Vogue» и «Like A Prayer», а также новую песню «Bring Your Love».

Появление Мадонны на Coachella случилось на фоне стартовавшей рекламной кампании ее нового альбома «Confessions II» и релиза сингла «I Feel So Free». Совместное выступление Сабрины Карпентер и Мадонны вызвало у фанатов воспоминания о поцелуе с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой на MTV Video Music Awards. Дело было, страшно сказать, 23 года назад. Сабрине Карпентер тогда было четыре года. Сегодня Мадонна остается поп-иконой, следящей за трендами. В этот же вечер в соцсетях появились видео с Мадонной, дико «отжигающей» на Coachella под DJ-сет электронного артиста Anyma. Комментарии в основном гласили: «Хочу быть такой же бабушкой в 67 лет». Да что уж там, почти прабабушкой, если учесть, что разница в возрасте у нее с Сабриной Карпентер — 41 год.

Среди прочих выступлений на Coachella 2026, активно обсуждавшихся публикой, были Nine Inch Noize — совместный проект лидера Nine Inch Nails Трента Резнора и электронного продюсера Александра Ридха (Boyz Noize). Это был сценический дебют Nine Inch Noize, который в анонсах фестиваля не фигурировал. За женский вокал отвечала Мэрикуин Маандиг — жена Трента Резнора, его партнер в проекте How To Destroy Angels, родившая ему трех сыновей и трех дочерей. Американская пресса назвала выступление Nine Inch Noize одним из лучших в истории фестиваля. Дебютный альбом группы вышел накануне.

Список ветеранов сцены, присоединившихся на Coachella к молодежи, одной Мадонной, конечно, не исчерпывается. Дэвид Ли Рот, экстравагантный 71-летний исполнитель хард-н-хэви и экс-вокалист Van Halen, вышел на сцену во время выступления Тедди Свимза, чтобы исполнить хит Van Halen «Jump». Молодой герой синти-попа Сомбр вытащил на сцену аж двух героев прошлого века — Билли Айдола и лидера The Smashing Pumpkins Билли Коргана. Дженнифер Лопес спела с Дэвидом Гетта. Героиня клипов SIA танцовщица Мэдди Зиглер составила компанию Эдисон Рэй.

Звезды со стажем если уж выходили, то чтобы нагнать прослушиваний собственному каталогу, то есть пели в основном свои хиты из прошлого. Молодые артисты явно не возражали. В конце концов, в среднестатистическом плейлисте шлягеры 1960-х — 1990-х отлично себя чувствуют «через запятую» с сегодняшними лидерами чартов.

В небольшом списке тех, кому не потребовался костыль в виде специального гостя со старой песней, была израильская певица Нога Эрез. Ее стремительно растущая популярность опирается на современный, хип-хоп-ориентированный песенный материал и остроумные аранжировки (см. “Ъ” от 22 декабря 2021 года). Нога Эрез может вообще не обращать внимания на антиизраильские выпады коллег, несмотря на то что они «не выходят из моды», и на этом фестивале их тоже было в достатке. Израильтянка с ее бьющей через край энергией уже наступает хедлайнерам на пятки.

Игорь Гаврилов