NYT: администрация Трампа начнет принимать заявки на возврат $166 млрд пошлин

Администрация президента США 20 апреля начнет принимать заявки от американских компаний на возврат более $166 млрд импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом, пишет The New York Times (NYT). Указанные тарифы Верховный суд США признал незаконными.

По данным NYT, на возврат тарифов ожидается высокий спрос, так как более 3 тыс. предприятий, включая службу доставки FedEx и сеть складов Costco, уже подали в суд иск в отношении администрации Дональда Трампа о взыскании денег. Право на возмещение средств по тарифам господина Трампа будут иметь только те компании, которые официально уплатили пошлины, уточняет NYT.

20 февраля Верховный суд США признал незаконными большинство пошлин президента Дональда Трампа, введенных на основании федерального закона, который применяется при чрезвычайных ситуациях национального масштаба. Решение инстанции было принято по иску компаний, которые понесли убытки из-за тарифов. Президент назвал решение суда позором, а после повысил введенные ранее импортные пошлины на товары из всех стран мира с 10% до 15%.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что «чрезвычайные тарифы» будут оплачивать иностранные компании-импортеры. Однако, по оценке Федерального резервного банка Нью-Йорка, в первые восемь месяцев прошлого года зарубежные компании оплатили лишь 6% от всей суммы дополнительных сборов.