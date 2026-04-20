На субподрядчика ремонта мемориала «Памяти павших» в Курске подали в суд

Арбитражный суд возбудил производство по иску ООО «Технический заказчик Курской области» («Облтехзак») к ООО «Сеймтекгрупп» о взыскании убытков, неотработанного аванса по договору субподряда и процентов на общую сумму 15,2 млн руб. Истец утверждает, что фирма не отработала аванс на выполнение комплекса демонтажных работ при реконструкции мемориального комплекса «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона 20 апреля.

По данным Rusprofile, ООО «Сеймтекгрупп» было зарегистрировано в августе 2022 года в Курске и работает в сфере оптовой торговли машинами и оборудованием. Генеральным директором компании с момента основания является ее единственный учредитель Дмитрий Елисеенко. Уставный капитал предприятия — 50 тыс. руб. В 2025-м выручка фирмы составила 426,6 млн руб., увеличившись на 80,5% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль также выросла более чем в полтора раза — до 13,9 млн руб.

В арбитражной картотеке указано, что заявление первоначально было подано 3 апреля. Суд оставил его без движения из-за допущенных нарушений. Повторно документы поступили в арбитраж 15 апреля.

Следующее заседание по делу запланировано на 12 мая.

В начале апреля «Ъ-Черноземье» писал, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту повреждений могильных плит на мемориале «Памяти павших» в Курске. Там в начале марта выявили разрушение 11 надгробий в северо-западной части кладбища, где захоронены участники Великой Отечественной войны. По могилам пустили тяжелую строительную технику. Предостережение было вынесено подрядной организации ООО «Юриком» Галины Юркевич.

Денис Данилов