СК определит виновных в разгроме могил на мемориале Памяти павших в Курске

Курские власти направили в Следственный комитет заявление по поводу разрушения 11 надгробий в северо-западной части кладбища мемориала Памяти павших — в этой части захоронены участники Великой Отечественной войны, по могилам которых пустили тяжелую строительную технику. СК проведет проверку и даст правовую оценку действиям подрядчика при реконструкции мемориала. Уголовное дело может быть возбуждено по статье о повреждении воинских захоронений (ст. 243.4 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Разрушения были выявлены в начале марта. По словам главы региона, управление по охране объектов культурного наследия (ОКН) сейчас оценивает ущерб, нанесенный в ходе работ. Предостережение вынесено ООО «Юриком» Галины Юркевич. Как отметил господин Хинштейн, «если вина подтвердится, наказание будет по закону без всяких поблажек».

По данным Rusprofile, ООО «Юриком» основано в Коренево Курской области в декабре 2022 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Управляет компанией с момента создания гендиректор Галина Юркевич, которая также является единственным учредителем. Финансовые показатели фирмы демонстрируют резкий рост выручки с 7,6 млн руб. в 2023 году до 141,2 млн рублей в 2024-м, что соответствует увеличению на 1749%. Компания смогла перейти от убытков в размере 56,5 млн руб. к чистой прибыли 323 тыс. руб.

«Важный момент, на который всех прошу обратить внимание: мы проводим масштабный комплексный ремонт мемориала. И надгробия героев будут демонтировать — чьи-то восстанавливать, чьи-то воссоздавать заново из-за их плачевного состояния. Это неотъемлемая часть реконструкции, чтобы привести место памяти в порядок, и все эти действия мы заранее согласовали с нашей епархией. Но: никакого подобного небрежного отношения к могилам быть больше не должно. Мы этого не допустим»,— подчеркнул губернатор.

Реконструкцию мемориала Памяти павших в Курске начали летом 2025 года. Основную аллею планируют открыть к 23 августа 2026-го, а полностью завершить работы предполагается до Дня Героев Отечества (9 декабря). Александр Хинштейн подчеркивал, что средства на реконструкцию мемориала по его инициативе «собирали по всей стране».

Денис Данилов