Британским активистам предъявили обвинения за акции с навозом и заварным кремом

В Великобритании восьми активистам движения Take Back Power предъявлены обвинения в преступном нанесении ущерба, сообщает лондонская The Standard.

В декабре прошлого года в помещении Тауэра, где хранятся королевские драгоценности, они облили жидким заварным кремом одну из витрин и размазали по ней яблочный пирог с крошкой. В пострадавшей витрине находилась корона Британской империи. Несколькими днями ранее, в ходе другой вылазки, активисты высыпали несколько мешков навоза перед рождественской елкой Ritz Hotel.

Take Back Power ранее была известна под названием Just Stop Oil и прославилась акциями протеста в защиту окружающей среды. Ее активисты, в частности, приковывали себя к воротам Даунинг-стрит и перекрывали автомагистрали. Многих за это арестовывали. В апреле прошлого года организация заявила о достижении своих целей (власти перестали выдавать новые лицензии на добычу нефти и газа) и объявила о своем самороспуске. О создании Take Back Power было объявлено в конце прошлого года. Заявленная цель организации — борьба с социальным неравенством и кризисом стоимости жизни.

Екатерина Наумова