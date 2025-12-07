Лондонский Тауэр атаковали заварным кремом

Лондонская полиция задержала активистов движения Take Back Power, которые 6 декабря облили жидким заварным кремом витрину в сокровищнице лондонского Тауэра и размазали по ней еще и яблочный пирог с крошкой. В пострадавшей витрине находилась корона Британской империи, хранящаяся наряду с другими драгоценностями Британской короны в Тауэре. Как сообщает BBC, корона, украшенная 2868 бриллиантами и 17 сапфирами, от действий молодых людей не пострадала.

Облив витрину, активисты заявили, что «демократия трещит по швам», «Британия разваливается», и объяснили, что пришли «к драгоценностям короны, чтобы вернуть народу власть». По словам участников акции, британское правительство обязано создать гражданское собрание или «палату народа» и наделить ее полномочиями «облагать налогами огромное богатство и приводить в порядок Великобританию». Прибывшая полиция задержала четверых активистов. Сокровищницу после инцидента закрыли до конца дня.

Take Back Power до недавнего времени была известна как Just Stop Oil и проводила акции в защиту окружающей среды. На днях активисты заявили о переименовании движения и запуске «нового проекта». Несколько дней назад в рамках этого проекта они вывалили в лобби отеля Ritz несколько мешков навоза возле рождественской елки.

Алена Миклашевская