МИД Финляндии рекомендовал россиянам подавать на визу биометрические паспорта

МИД Финляндии рекомендовал гражданам России с 1 мая подавать заявления на получение визы по биометрическим загранпаспортам. Причина — изменение в правилах приема документов с 1 июня, сообщила пресс-служба финского министерства.

С лета ведомство перестанет принимать российские загранпаспорта без биометрии для оформления визы. В министерстве отметили, что МИД будет принимать паспорта старого образца в переходный период — до 31 декабря 2026 года — у граждан с действующей визой или видом на жительство, выданными Финляндией и другими государствами-членами Шенгенской зоны до 1 июня.

После окончания переходного периода паспорта без биометрии будут принимать у граждан до 18 лет и владельцев вида на жительство, оформленного до 1 июня этого года. Также документы старого образца смогут подавать в индивидуальном порядке лица, подающие заявление на въезд по особой причине.

Финляндия ограничила въезд россиян на территорию государства в 2022 году после начала российской СВО на Украине. Власти страны отмечали, что «несущественные поездки» граждан России в Финляндию и через ее территорию в страны-члены Шенгенской зоны запрещены.