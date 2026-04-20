Начальника управления ЖКХ челябинской мэрии оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений решение о заключении под стражу начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска Вадима Храмцова. Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ) пробудет в СИЗО до 28 мая 2026 года, сообщает пресс-служба суда.

Адвокаты Вадима Храмцова просили избрать в отношении фигуранта меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере от 500 тыс. руб. Однако апелляционная инстанция поддержала сторону обвинения. Постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 29 марта 2026 года осталось в силе.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Вадима Храмцова вместе с уже бывшим вице-мэром Александром Астаховым обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контрактов между подведомственным МУП «ПОВВ» и коммерческой организацией. Ущерб бюджету составил более 180 млн руб.

Виталина Ярховска