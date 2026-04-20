«Лента» проверит колбасу «Ремит» после сообщений о кишечной палочке

Российский ретейлер «Лента» проверит продукцию в Астрахани после сообщений об обнаружении кишечной палочки в колбасе бренда «Ремит». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Представители ретейлера также сообщили, что «находятся в диалоге с поставщиком продукции». В пресс-службе отказались комментировать достоверность и корректность проверки, которая обнаружила бактерию, поскольку «не получали результатов лабораторных исследований или информации от контролирующих органов».

Ранее Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА» сообщал о выявлении кишечной палочки в варено-копченом сервелате «Мускатный» бренда «Ремит», который продавался в одном из гипермаркетов «Лента» в Астрахани. Пробы отобрали в магазине и отправили на экспертизу. Информацию передали в подмосковный Роспотребнадзор.

В конце декабря 2025 года Роскачество обнаружило в готовом холодце от бренда «Ремит» золотистый стафилококк. В холодцах торговых марок «Диво», «Ашан» и «Раменский деликатес» выявили кишечную палочку.