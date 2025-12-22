Роскачество нашло опасные патогены в готовом холодце четырех брендов

Роскачество выявило кишечную палочку в готовом холодце торговых марок «Диво», «Ашан» и «Раменский деликатес». В холодце от бренда «Ремит» обнаружен золотистый стафилококк, сообщили в пресс-службе Роскачества.

Всего Роскачество исследовало 15 торговых марок, выпускающих готовый холодец. В пресс-службе рассказали, что у 11 из 15 торговых марок зафиксированы нарушения или несоответствия. По итогам проверки установлено, что общее количество микроорганизмов превышает допустимое в продуктах девяти торговых марок: «Окраина», «Ремит», «Super», «ВкусВилл», «Диво», «Ашан», «Раменский деликатес», «Торговая площадь» и «Холодушка». Такие показатели означают неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние производства, отметили в Роскачестве.

По данным исследования, у пяти торговых марок найдено несоответствие фактического и указанного на упаковке состава. Так, в холодце «М» обнаружены незаявленные субпродукты, а у «Super» и «Диво» в составе найдены незаявленные консерванты. В готовом блюде бренда «Мясной выбор» некорректно указано содержание углеводов, а в холодце торговой марки «Холодушка» — количество белка.

Торговые марки «Деликатеска», «Ближние Горки», «Востряково», «Из Лавки», «Раменский деликатес» содержат около 67–75% бульона, что почти в два раза превышает требования стандарта Роскачества для мясных холодцов (не более 40%). При этом у 11 из 15 исследуемых образцов доля бульона составляет от 70% до 77%.