Теннисные рейтинги
Рейтинг ATP
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 13 350 баллов. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 12 960. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5255. 4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4710. 5 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4100. 6 (6). Бен Шелтон — 4070. 7 (8). Тейлор Фриц (оба — США) — 3870. 8 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 3845. 9 (9). Лоренцо Музетти (Италия) — 3715. 10 (10). Даниил Медведев (Россия) — 3560. 11 (11). Александр Бублик (Казахстан) — 3445. 12 (15). Андрей Рублев (Россия) — 2630. 13 (16). Флавио Коболли (Италия) — 2600. 14 (13). Иржи Легечка (Чехия) — 2540. 15 (12). Каспер Рууд (Норвегия) — 2535. 16 (14). Карен Хачанов (Россия) — 2220. 17 (17). Валентен Вашро (Монако) — 2168. 18 (18) Томми Пол — 2065. 19 (20). Фрэнсис Тиафо (оба — США) — 1965. 20 (19). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 1920.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 895 очков. 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8500. 3 (3). Кори Гауфф (США) — 7279. 4 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 7273. 5 (5). Джессика Пегула — 6136. 6 (6). Аманда Анисимова (обе — США) — 5995. 7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3910. 8 (9). Мирра Андреева (Россия) — 3746. 9 (8). Джасмин Паолини (Италия) — 3722. 10 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3531. 11 (12). Каролина Мухова (Чехия) — 3318. 12 (11). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3090. 13 (14). Линда Носкова (Чехия) — 2849. 14 (13). Екатерина Александрова (Россия) — 2789. 15 (15). Наоми Осака (Япония) — 2324. 16 (16). Ива Йович — 2270. 17 (17). Мэдисон Кис (обе — США) — 2161. 18 (18). Клара Таусон (Дания) — 2040. 19 (19). Диана Шнайдер — 2001. 20 (21). Людмила Самсонова — 1895… 22 (23). Анна Калинская — 1813… 64 (62). Вероника Кудерметова — 998… 77 (75). Оксана Селехметьева — 910… 79 (76). Анастасия Захарова — 894…89 (91). Анна Блинкова (все — Россия) — 819.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.