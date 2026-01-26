В МВД рассказали о созданных мошенниками рабочих чатах

В России появилась новая мошенническая схема, при которой злоумышленники создают поддельные рабочие чаты для выманивания у пользователей кодов подтверждения. Об этом рассказали в пресс-службе управления по борьбе с киберпреступлениями МВД.

Мошенники заранее собирают информацию о сотрудниках из открытых источников и социальных сетей — имена, должности, структуру коллектива и рабочие связи. Эти данные помогают им сформировать фиктивные рабочие чаты, которые создают впечатление доверительной среды.

В таких чатах присутствует один реальный пользователь и несколько ботов, контролируемых мошенниками. Боты используют настоящие фотографии и имена коллег жертвы, имитируя рабочее общение. Злоумышленники часто действуют от имени руководителя или ответственного сотрудника, ставя в чате «служебные задачи». Например, просят срочно передать код подтверждения якобы для «оцифровки архива». Боты подхватывают сообщение, подтверждают важность задания и подталкивают жертву к выполнению требования.

В МВД призвали граждан быть бдительными и не передавать коды подтверждения, даже если запрос кажется исходящим от знакомого или коллеги. Также рекомендуется покидать подозрительные чаты и немедленно сообщать о подобных случаях в полицию.