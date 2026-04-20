Ульяновское музучилище обещают возродить в 2029 году

Как стало известно «Ъ-Волга», ульяновское музыкальное училище имени Г.И. Шадриной возродится как областное музучилище только в 2029 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото-музучилища-УлГУ Фото: Фото-музучилища-УлГУ

Училище действует в структуре Ульяновского государственного университета (УлГУ), является «ведущим центром музыкальной культуры и образования не только Ульяновской области, но и всего Приволжского региона». Оно действует с 1958 года, но в 2004 году было принято совместное решение университета и региона ввести музучилище в структуру УлГУ. Вуз вел обучение согласно контрактам, заключенным с региональным минкультом (стоимость обучения одного набора студентов длительностью три года и 10 месяцев — 70 млн руб.). В начале февраля прошлого года стало известно, что училище может прекратить свое существование, поскольку в 2022 году минкульт предупредил, что больше не будет оплачивать набор студентов. Обучение же по квоте Минпросвещения РФ, по словам ректора, не компенсирует затраты.

19 февраля 2025 года губернатор региона Алексей Русских заявил, что музучилище «однозначно будет сохранено». В облправительстве поясняли, что училище будет возвращено под эгиду региона, а на переходный период преподавателей и студентов переведут в музыкальный колледж Димитровграда. Тогда отмечалось, что на переходный период, связанный с решением вопросов передачи имущества, потребуется около девяти месяцев.

От источников в музучилище «Ъ-Волга» стало известно, что студенты и преподаватели ульяновского музучилища обеспокоены тем, что уже прошло более года, а они пока так и остаются в составе димитровградского музколледжа. Студентов, поступивших в прошлом и позапрошлом годах, беспокоит, что они в итоге получат дипломы димитровградского училища, хотя поступали именно в обещанное ульяновское. По их мнению, ульяновское училище — это высокий уровень, который ценится везде. Преподаватели же опасаются, что ульяновское музучилище так и останется филиалом. Обеспокоенным студентам и новым абитуриентам руководство училища поясняло, что никто не обещал, что они поступают именно в знаменитое ульяновское музучилище, что процесс переформирования «долгий и сложный», и никто, даже руководство училища, не знает, когда он завершится, и какие дипломы получат студенты. Студентам рекомендовано не писать коллективные обращения, чтобы не стало еще хуже, потому что, по мнению руководства, именно из-за таких обращений и случилась вся эта ситуация.

Профильный вице-премьер облправительства Вадим Андреев пояснил «Ъ», что ульяновское музучилище будет юридически оформлено только тогда, когда появится возможность получить в собственность региона здание, в котором проходят занятия. Пока, по его словам, в нем учатся одновременно и студенты, принятые еще в музучилище университета, которое продолжает действовать при УлГУ, пока не будут выпущены эти студенты (третий и четвертый курсы), и студенты, принятые в димитровградский музколледж. «А пока университет не может отдать площади, которые заняты под его образовательный процесс. Закончат они обучение в 2028 году. А дети, которые поступили в 2025 году, будут заканчивать в 2029 году. И к этому времени юридически музучилище будет переоформлено, и студенты, которые сейчас считаются студентами димитровградского музколледжа, получат диплом ульяновского музыкального училища, как они и хотели»,— пояснил господин Андреев, заверив, что «все идет по плану», исторический бренд музучилища сохранен, и к моменту выпуска студентов, принятых в 2025 году, все будет оформлено. «Для региона это дешевле, чем оплачивать госзаказ, когда училище было при университете», — подчеркнул вице-премьер. При этом он заметил, что проблема лишь в том, что ни минпросвещения региона, ни руководство училища не смогли объяснить студентам и преподавателям особенности всего этого процесса.

Сергей Титов, Ульяновск